Игрок «Марселя» Максим Лопес: «После интереса «Барселоны» я потерял себя на полгода»

Полузащитник «Марселя» Максим Лопес рассказал, что его психологически подкосил интерес к «Барселоне». Каталонцы рассматривали его кандидатуру после сезона-2016/17, дебютного на взрослом уровне.

— Когда мой первый сезон в Марселе завершился, спортивный директор «Барселоны» поговорил с моим представителем, — цитирует AS Лопеса. — Он сказал, что у них есть интерес подписать меня, если мне удастся провести еще одну хорошую кампанию. И тогда все изменилось. Я потерял себя на шесть месяцев.

Я был молод, я только что провел свой первый сезон. Мы все знаем, что такое «Барселона». Футбол так быстро возносит себя на вершину. В тот момент я себя не узнавал. Это тест, который задает тебе футбол. Он укрепил меня психологически.