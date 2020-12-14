Игрок «Лиона» извинился перед Неймаром за нанесение травмы
14:10
Полузащитник «Лиона» Тиагу Мендес в Instagram извинился перед форвардом «ПСЖ» Неймаром после матча 14-го тура чемпионата Франции, который закончился со счетом 1:0.
В этой встрече, которая прошла, в воскресенье, 13 декабря, хавбек лионцев Тиагу Мендес сделал жесткий подкат под бразильца, за что получил красную карточку. Неймар покинул поле на носилках.
«Ошибки бывают. Хочу искренне извиниться перед Неймаром. Надеюсь, его у него ничего серьезного», — написал футболист в инстаграме.
28-летний Неймар провел в этом сезоне 7 матчей в лиге 1, забив 3 гола и сделав 3 результативные передачи.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю