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Сегодня, 20:56

Игрок «Лилля» Гомес после столкновения головой с защитником «Реймса» пролежал на поле 20 минут

Сергей Разин
корреспондент
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Анжел Гомес.
Фото AFP

Полузащитник «Лилля» Эйнджел Гомес потерял сознание в матче 1-го тура чемпионата Франции против «Реймса».

23-летний англичанин на 12-й минуте встречи столкнулся с защитником Абду Коне. Гомес пролежал на поле 20 минут, медики оказывали ему помощь. После этого игрока унесли на носилках.

Главный арбитр встречи дал игрокам провести разминку перед возобновлением матча. Игра продолжилась на 45-й минуте, судья добавил у первому тайму 34 минуты.

Франция. Лига 1. 1-й тур
17 авг, 20:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
Лилль

ФК Лилль
ФК Реймс
2
0
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Матч «Реймс» — «Лилль» прерван из-за тяжелой травмы Гомеса

Получивший тяжелую травму игрок «Лилля» Гомес пришел в сознание
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 Сент-Этьен 0 0 0 0 0-0 0
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 Анже 0 0 0 0 0-0 0
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 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
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