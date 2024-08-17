Игрок «Лилля» Гомес после столкновения головой с защитником «Реймса» пролежал на поле 20 минут
Полузащитник «Лилля» Эйнджел Гомес потерял сознание в матче 1-го тура чемпионата Франции против «Реймса».
23-летний англичанин на 12-й минуте встречи столкнулся с защитником Абду Коне. Гомес пролежал на поле 20 минут, медики оказывали ему помощь. После этого игрока унесли на носилках.
Главный арбитр встречи дал игрокам провести разминку перед возобновлением матча. Игра продолжилась на 45-й минуте, судья добавил у первому тайму 34 минуты.
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|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осер
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
15
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
17
|Гавр
|1
|0
|0
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|1-4
|0
|
18
|Брест
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
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|16.08
|21:45
|
Гавр – ПСЖ
|1 : 4
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|1 : 5
|17.08
|20:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Жордан Амави
Брест
|1
|0
|1
|
|
Антуан Жужу
Гавр
|1
|0
|1
|
|
Дерек Корнелиус
Марсель
|1
|0
|1
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