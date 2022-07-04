Игор Тудор стал главным тренером «Марселя»
Хорватский специалист Игор Тудор официально стал новым главным тренером «Марселя», сообщает сайт французского клуба.
44-летний специалист заключил с клубом контракт на два года.
Ранее Тудор тренировал «Верону» с сентября 2021 года по май 2022 года. Под его руководством команда заняла 9-е место в чемпионате Италии.
1 июля «Марсель» объявил об отставке Хорхе Сампаоли, который возглавлял провансальцев с марта 2021 года.
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|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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13
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14
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15
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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