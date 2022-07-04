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Сегодня, 18:45

Игор Тудор стал главным тренером «Марселя»

Иван Шитик
Корреспондент
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Игор Тудор (справа).
Фото ФК&quot; Марсель&quot;.

Хорватский специалист Игор Тудор официально стал новым главным тренером «Марселя», сообщает сайт французского клуба.

44-летний специалист заключил с клубом контракт на два года.

Ранее Тудор тренировал «Верону» с сентября 2021 года по май 2022 года. Под его руководством команда заняла 9-е место в чемпионате Италии.

1 июля «Марсель» объявил об отставке Хорхе Сампаоли, который возглавлял провансальцев с марта 2021 года.

Игор Тудор
ФК Марсель
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