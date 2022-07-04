Игор Тудор стал главным тренером «Марселя»

Хорватский специалист Игор Тудор официально стал новым главным тренером «Марселя», сообщает сайт французского клуба.

44-летний специалист заключил с клубом контракт на два года.

Ранее Тудор тренировал «Верону» с сентября 2021 года по май 2022 года. Под его руководством команда заняла 9-е место в чемпионате Италии.

1 июля «Марсель» объявил об отставке Хорхе Сампаоли, который возглавлял провансальцев с марта 2021 года.