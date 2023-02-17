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Шалимов: «Монако» и «Боруссия» для Головина — это плюс-минус одинаковые варианты"

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о возможном переходе российского полузащитника Александра Головина из «Монако» в дортмундскую «Боруссию».

«По Головину и «Дортмунду». Как говорят, это шаг вперед, но на мой взгляд, это плюс-минус одинаковые варианты. В обоих чемпионатах есть лидеры — ПСЖ и «Бавария», остальное — конкурентная среда, но до первого места не дотянуться. Плюс Германия после Монако как страна для проживания — место довольно спорное. Я играл в Дуйсбурге — это не просто дыра, а дыра дырой. Думаю, когда Головин приедет в Дортмунд после Монако, будет некоторое разочарование. И если менять, то, на мой взгляд, на Англию, где уровень и индустрия футбола поинтереснее, или на итальянского и испанского гранда», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Головин провел за французскую команду 31 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Монегаски располагаются на 3-й строчке в турнирной таблице лиги 1, набрав 47 очков за 23 матча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-monako-i-borussiya-dlya-golovina-e-to-plyus-minus-odinakovy-e-varianty/
Александр Головин
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
5
 Лилль 23 12 5 6 40-27 41
6
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 23 10 6 7 35-35 36
9
 Лион 23 10 5 8 35-25 35
10
 Реймс 23 7 12 4 30-26 33
11
 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
12
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
13
 Нант 23 6 10 7 24-26 28
14
 Монпелье 23 7 2 14 34-45 23
15
 Брест 23 4 8 11 24-38 20
16
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 23 3 9 11 27-41 18
19
 Осер 23 3 6 14 19-47 15
20
 Анже 23 2 4 17 19-48 10
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17.02 23:00
Осер – Лион
 - : -
18.02 19:00
Ницца – Реймс
 - : -
18.02 23:00
Страсбур – Анже
 - : -
19.02 15:00
ПСЖ – Лилль
 - : -
19.02 17:00
Брест – Монако
 - : -
19.02 17:00
Лорьян – Аяччо
 - : -
19.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
19.02 17:00
Труа – Монпелье
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Лилль

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Неймар

ПСЖ

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