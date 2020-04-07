Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей поделился мнением о возможном переходе к клуб защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Ранее сообщалось, что парижане готовы платить 28-летнему сенегальцу 10 млн евро в год.

— Я говорил об этом только с одним из тренеров, который прислал мне сообщение и сказал, что это была бы фантастика, — приводит слова Гей Canal Plus. — Конечно, это была бы здорово как для него, так и, прежде всего, для нас. Это было бы здорово и для меня — в клубе появился бы еще один сенегалец. Я очень хорошо с ним лажу, называю его «Мой генерал».

В сезоне-2019/20 Кулибали провел 21 матч и не отличился результативными действиями.