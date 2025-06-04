Ибраима Конате: «Дембеле заслуживает «Золотой мяч»! То, что он сделал в этом сезоне, невероятно»
Защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате считает, что «Золотой мяч» в 2025 году должен получить форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.
«Дембеле провел просто потрясающий сезон, у меня нет слов. Никто не ожидал, что он будет так играть. Усман заслуживает «Золотой мяч»! То, что Усман сделал в этом сезоне, невероятно! Он заслуживает «Золотой мяч», и точка! Талант Ямаля нужно отмечать. Я даже не знаю, делал ли это Месси в его возрасте, но мы не можем сказать, что все решится в четверг, в матче Лиги наций», — приводит слова Конате RMC Sport.
Дембеле в сезоне-2024/25 выиграл с «ПСЖ» 4 трофея: чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок страны.
5 июня сборная Франции сыграет со сборной Испании в 1/2 финала Лиги наций.
Источник: RMC Sport
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17
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|Ницца – Лорьян
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|ПСЖ – Ренн
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|Тулуза – Лион
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|Труа – Париж
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