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4 июня 2025, 19:56

Ибраима Конате: «Дембеле заслуживает «Золотой мяч»! То, что он сделал в этом сезоне, невероятно»

Ана Горшкова
Корреспондент

Защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате считает, что «Золотой мяч» в 2025 году должен получить форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.

«Дембеле провел просто потрясающий сезон, у меня нет слов. Никто не ожидал, что он будет так играть. Усман заслуживает «Золотой мяч»! То, что Усман сделал в этом сезоне, невероятно! Он заслуживает «Золотой мяч», и точка! Талант Ямаля нужно отмечать. Я даже не знаю, делал ли это Месси в его возрасте, но мы не можем сказать, что все решится в четверг, в матче Лиги наций», — приводит слова Конате RMC Sport.

Дембеле в сезоне-2024/25 выиграл с «ПСЖ» 4 трофея: чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок страны.

5 июня сборная Франции сыграет со сборной Испании в 1/2 финала Лиги наций.

Источник: RMC Sport
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Усман Дембеле
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
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