Ибраим Ба: "Головин – сильный игрок, сделавший правильный шаг для своей дальнейшей карьеры"

Бывший хавбек "Милана" и сборной Франции Ибраим Ба высказался в адрес полузащитника "Монако" Александра Головина. По его словам, сильный игрок, сделавший правильный шаг для своей дальнейшей карьеры.

– У Головина не самый простой этап в карьере, – приводят "Известия" слова Ба. – Он оказался в новой стране, новом чемпионате – сложно сходу освоиться. Сейчас ему, по сути, приходится познавать совершенно новый для себя футбол. В России Александр был главной молодой звездой, но он отправился в Лигу 1, где играет очень много талантливых футболистов. Однако я в него верю. Головин – сильный игрок, сделавший правильный шаг для своей дальнейшей карьеры.

Монегаски в последних четырех турах чемпионата Франции набрали 10 очков, а россиянин забил один гол.

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