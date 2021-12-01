Ибрагимович советовал Мбаппе уйти из «ПСЖ» в более структурированный клуб
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.
«Это правда, что я посоветовал ему уехать из Парижа, — приводит слова игрока RMC sport. — Мбаппе нужна более структурированная среда, как в мадридском «Реале». Но потом я сказал президенту ПСЖ не продавать его. Я люблю Мбаппе, но того, что он делает, все еще недостаточно для топ-уровня».
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. Летом форвард может перебраться в «Реал» в статусе свободного агента.
В текущем сезоне 22-летний футболист сыграл за французский клуб 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-ibrahimovic-a-conseille-a-mbappe-de-quitter-le-psg-pour-un-club-plus-structure_AV-202112010238.html
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