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14 сентября 2025, 05:21

Хюттер — об отсутствии Головина в составе «Монако»: «Мы решили перестраховаться»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер рассказал о состоянии полузащитника Александра Головина, который пропустил матч 4-го тура чемпионата Франции против «Осера» (2:1).

«Мы решили перестраховаться. Он почувствовал боль в пятницу, поэтому не стали везти его — не хотели рисковать, особенно перед матчем Лиги чемпионов в четверг с «Брюгге», — приводит слова Хюттера L'Equipe.

В этом сезоне Головин принял участие в трех матчах за «Монако» в лиге 1, не отметившись результативными действиями.

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Александр Головин
ФК Монако
Ади Хюттер
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4
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5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
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 Анже 0 0 0 0 0-0 0
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