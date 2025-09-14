Хюттер — об отсутствии Головина в составе «Монако»: «Мы решили перестраховаться»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер рассказал о состоянии полузащитника Александра Головина, который пропустил матч 4-го тура чемпионата Франции против «Осера» (2:1).

«Мы решили перестраховаться. Он почувствовал боль в пятницу, поэтому не стали везти его — не хотели рисковать, особенно перед матчем Лиги чемпионов в четверг с «Брюгге», — приводит слова Хюттера L'Equipe.

В этом сезоне Головин принял участие в трех матчах за «Монако» в лиге 1, не отметившись результативными действиями.