Хюттер — об отсутствии Головина в составе «Монако»: «Мы решили перестраховаться»
Главный тренер «Монако» Ади Хюттер рассказал о состоянии полузащитника Александра Головина, который пропустил матч 4-го тура чемпионата Франции против «Осера» (2:1).
«Мы решили перестраховаться. Он почувствовал боль в пятницу, поэтому не стали везти его — не хотели рисковать, особенно перед матчем Лиги чемпионов в четверг с «Брюгге», — приводит слова Хюттера L'Equipe.
В этом сезоне Головин принял участие в трех матчах за «Монако» в лиге 1, не отметившись результативными действиями.
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14
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16
|Ницца
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17
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|Гавр – Монако
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|Ланс – Осер
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|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
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|ПСЖ – Ренн
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|22.08
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