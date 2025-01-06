Хюттер — о замене Головина в матче с «ПСЖ»: «Саша снова почувствовал боль в лодыжке»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал игру полузащитника Александра Головина в матче за Суперкубок Франции против «ПСЖ» (0:1).

«Головин был расстроен, но вовсе не заменой. Саша снова почувствовал боль в лодыжке, и именно это его заставило нервничать. Я могу его понять. В этом матче Головин играл глубже в опорной зоне, мы хотели больше владеть мячом, тем более в предыдущих встречах мы допускали простые ошибки, когда были без мяча. Поэтому мы поставили его глубже, но в целом я доволен им, он молодец», — приводит слова Хюттера Okko.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте. В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 20 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.