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Хюттер — о замене Головина в матче с «ПСЖ»: «Саша снова почувствовал боль в лодыжке»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал игру полузащитника Александра Головина в матче за Суперкубок Франции против «ПСЖ» (0:1).

«Головин был расстроен, но вовсе не заменой. Саша снова почувствовал боль в лодыжке, и именно это его заставило нервничать. Я могу его понять. В этом матче Головин играл глубже в опорной зоне, мы хотели больше владеть мячом, тем более в предыдущих встречах мы допускали простые ошибки, когда были без мяча. Поэтому мы поставили его глубже, но в целом я доволен им, он молодец», — приводит слова Хюттера Okko.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте. В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 20 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

Александр Головин
ФК Монако
Ади Хюттер
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 16 10 3 3 37-19 33
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 16 7 7 2 26-16 28
5
 Лион 16 8 4 4 28-20 28
6
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
7
 Ланс 16 6 6 4 19-15 24
8
 Тулуза 16 7 3 6 18-17 24
9
 Осер 16 6 3 7 24-26 21
10
 Страсбур 16 5 5 6 28-28 20
11
 Реймс 16 5 5 6 21-21 20
12
 Брест 16 6 1 9 24-29 19
13
 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
14
 Анже 16 4 4 8 16-26 16
15
 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-35 16
16
 Нант 16 3 6 7 18-25 15
17
 Гавр 16 4 0 12 12-34 12
18
 Монпелье 16 2 3 11 15-39 9
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Монако – ПСЖ
 2 : 4
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4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 3 : 1
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Лилль – Нант
 1 : 1
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 1 : 0
5.01 17:00
Анже – Брест
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5.01 17:00
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 0 : 1
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