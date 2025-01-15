Хюттер прокомментировал поражение «Монако» в матче Кубка Франции с «Реймсом»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о поражении команды в серии пенальти матча 1/16 финала Кубка Франции с «Реймсом» (1:1, пен. — 3:1).

«Очевидно, мы все очень разочарованы, потому что хотели пройти в следующий этап Кубка Франции. Я все равно хотел бы поздравить «Реймс». Мы действительно приехали побеждать, но этого не произошло», — цитирует Хюттера официальный сайт «монегасков».

«Монако» завершил выступление в Кубке Франции, а следующий соперник клуба из Шампани определится после жеребьевки.