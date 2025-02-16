Хюттер — о 7:1 с «Нантом»: «Красная карточка нам очень помогла»
Главный тренер «Монако» Ади Хюттер подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (7:1).
«Победа со счетом 7:1 — это, конечно, особенный результат, это очень большой счет, поэтому я, конечно, счастлив. Начало матча было трудным, так как перед первым голом они попали в штангу. Можете себе представить, насколько мы все были недовольны. Красная карточка нам очень помогла, так как никто лучше нас не знает, какие последствия и какие трудности может иметь игра без игрока», — приводит слова Хюттера официальный сайт клуба.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал матч из-за повреждения.
«Монако» (40 очков) занимает третье место в лиге 1. «Нант» (21) идет 15-м в турнирной таблице.
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|ПСЖ
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|Ланс
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|0
|0
|0
|0-0
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3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ренн
|0
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|0
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7
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8
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9
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|0
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|0
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10
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|0
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|0
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|0
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11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Брест
|0
|0
|0
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|0-0
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13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ле Ман
|0
|0
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|22.08
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|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
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|Гавр – Монако
|- : -
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|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
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