Хюттер — о 7:1 с «Нантом»: «Красная карточка нам очень помогла»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (7:1).

«Победа со счетом 7:1 — это, конечно, особенный результат, это очень большой счет, поэтому я, конечно, счастлив. Начало матча было трудным, так как перед первым голом они попали в штангу. Можете себе представить, насколько мы все были недовольны. Красная карточка нам очень помогла, так как никто лучше нас не знает, какие последствия и какие трудности может иметь игра без игрока», — приводит слова Хюттера официальный сайт клуба.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал матч из-за повреждения.

«Монако» (40 очков) занимает третье место в лиге 1. «Нант» (21) идет 15-м в турнирной таблице.