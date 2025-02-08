Хвича Кварацхелия забил первый гол за «ПСЖ»

«ПСЖ» вышел вперед в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Монако».

На 54-й минуте нападающий Хвича Кварацхелия сделал счет 2:1. 23-летний грузин забил свой первый гол за парижскую команду.

18 января Кварацхелия перешел из «Наполи» в «ПСЖ» и подпискал контракт сроком до 2029 года. По информации СМИ, трансфер обошелся парижанам в 70 миллионов евро.