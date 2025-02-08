Кварацхелия — о дебютном голе за «ПСЖ»: «Забивать на этом стадионе — лучшее чувство»

Полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после дебютного гола за команду.

7 февраля вингер отметился голом в матче против «Монако» (4:1) в 21-м туре французской лиги 1.

«Забивать на этом стадионе, при такой публике — лучшее чувство. Я хотел, чтобы мой первый гол был забит быстро. Я должен продолжать усердно работать, чтобы помогать этой невероятной команде. Все относятся ко мне очень хорошо, я рад быть здесь», — приводит слова Кварацхелии RMC Sport.

«ПСЖ» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Монако» идет на 3-й строчке — 37 очков.