Хромающий Головин после матча с "Монпелье". Видео

Российский хавбек "Монако" Александр Головин покинул стадион с помощью врача после матча 24-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (2:2). При этом 22-летний россиянин хромал.

Головин покинул поле на 63-й минуте встречи в сопровождении врачей после фола со стороны защитника соперника Педру Мендеша. Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим заявил, что лодыжка хавбека приобрела фиолетовый оттенок.

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