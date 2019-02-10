Хромающий Головин после матча с "Монпелье". Видео

Российский хавбек "Монако" Александр Головин покинул стадион с помощью врача после матча 24-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (2:2). При этом 22-летний россиянин хромал.
Aleksandr Golovin quitte La Mosson en boitant #ASM pic.twitter.com/OboZqRGF0Q– Julien Castanheira (@JulienCst) 10 февраля 2019 г.
Головин покинул поле на 63-й минуте встречи в сопровождении врачей после фола со стороны защитника соперника Педру Мендеша. Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим заявил, что лодыжка хавбека приобрела фиолетовый оттенок.
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