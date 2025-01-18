Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:25

Хомуха назвал Кузяева и Худякова примерами для российских футболистов

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха высказался о карьерах полузащитника «Гавра» Далера Кузяева и вратаря «Штурма» Даниила Худякова.

«Сегодня Кузяев — пример футболиста, который думает о своей карьере, не руководствуясь деньгами. И тот же Худяков получает совсем небольшие деньги в Австрии — зато играет в Лиге чемпионов и в другом чемпионате. Это решение тоже многое говорит о его ценностях и идеалах», — сказал Хомуха Metaratings.ru.

В текущем сезоне лиги 1 Кузяев провел за «Гавр» 12 матчей, в которых отметился одним голом, он выступает за клуб с 2023 года.

Худяков перешел в «Штурм» летом 2024 года. Он провел в чемпионате Австрии два матча, а также дважды сыграл в Лиге чемпионов.

Источник: Metaratings
Далер Кузяев
Даниил Худяков
Дмитрий Хомуха
Читайте также
Где в Москве искупаться в проруби на Крещение в 2025 году
UFC 311 с боем Махачева и Умара Нурмагомедова пройдет в США
Над Дзюбой снова сгустились тучи, «Локомотив» нанял экспертов, они выдали заключение на 50 листов. За какие слова хотят наказать футболиста
СМИ узнали о завершении судмедэкспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
В Санкт-Петербурге машина рухнула в Обводный канал после ДТП
В подмосковном Чехове умер бывший владелец «Витязя» Николай Павлинов
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Колыванов считает переход Кварацхелии в «ПСЖ» шагом назад

Борис Игнатьев считает, что у Кварацхелии не будет проблем с адаптацией в «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 13 4 0 46-15 43
2
 Марсель 17 11 3 3 39-20 36
3
 Лилль 18 8 8 2 28-17 32
4
 Монако 18 9 4 5 29-20 31
5
 Ницца 18 8 6 4 36-25 30
6
 Лион 17 8 4 5 29-22 28
7
 Ланс 17 7 6 4 21-16 27
8
 Тулуза 17 7 3 7 19-19 24
9
 Страсбур 17 6 5 6 30-29 23
10
 Осер 17 6 4 7 24-26 22
11
 Брест 17 7 1 9 26-30 22
12
 Реймс 17 5 5 7 23-25 20
13
 Анже 17 5 4 8 19-27 19
14
 Ренн 17 5 2 10 23-25 17
15
 Нант 17 3 7 7 20-27 16
16
 Сент-Этьен 17 5 1 11 16-37 16
17
 Гавр 17 4 0 13 13-36 12
18
 Монпелье 18 3 3 12 18-43 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.01 21:00
Монпелье – Монако
 2 : 1
17.01 23:05
Лилль – Ницца
 2 : 1
18.01 19:00
Ланс – ПСЖ
 - : -
18.01 21:00
Ренн – Брест
 - : -
18.01 23:05
Лион – Тулуза
 - : -
19.01 17:00
Сент-Этьен – Нант
 - : -
19.01 19:15
Анже – Осер
 - : -
19.01 19:15
Реймс – Гавр
 - : -
19.01 22:45
Марсель – Страсбур
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 11
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Жордан Ферри

Жордан Ферри

Монпелье

 13 1 4
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 13 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости