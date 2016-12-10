Хет-трик Фалькао помог "Монако" разгромить "Бордо"

"Бордо" на своем поле потерпел разгромное поражение от "Монако" в матче 17-го тура чемпионата Франции. колумбийский нападающий монегасков Радамель Фалькао оформил хет-трик, а также одним голом отметился защитник сборной Франции Джибриль Сидибе.

Таким образом, подопечные Леонарду Жардима догнали "Ниццу" по количеству очков и вышли на первое место, но у "орлят" есть еще игра в запасе. Аквитанцы же потерпели второе поражение кряду.

Чемпионат Франции

Лига 1

17-й тур

"Бордо" - "Монако" - 0:4 (0:2)

Голы: Сидибе, 2 (0:1). Фалькао, 4 (0:2). Фалькао, 50 - с пенальти (0:3). Фалькао, 64 (0:4).

Удаление: Унас (Б), 68.