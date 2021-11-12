Хесе: «Уверен, что однажды Мбаппе перейдет в «Реал»

Бывший полузащитник «Реала» Хесе высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«В «ПСЖ» Килиан говорил мне, что однажды перейдет в «Реал», — приводит слова Хесе Le 10 Sport. — Не знаю, через год это произойдет, через два или три. Ситуация непростая, в футбольном мире каждый день какие-то сюрпризы. Но я уверен, что однажды Мбаппе перейдет в «Реал». Правда не знаю, в этом сезоне или в следующем».

В нынешнем сезоне 22-летний француз забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 16 матчах.