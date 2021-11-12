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Хесе: «Уверен, что однажды Мбаппе перейдет в «Реал»

12:19
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Бывший полузащитник «Реала» Хесе высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«В «ПСЖ» Килиан говорил мне, что однажды перейдет в «Реал», — приводит слова Хесе Le 10 Sport. — Не знаю, через год это произойдет, через два или три. Ситуация непростая, в футбольном мире каждый день какие-то сюрпризы. Но я уверен, что однажды Мбаппе перейдет в «Реал». Правда не знаю, в этом сезоне или в следующем».

В нынешнем сезоне 22-летний француз забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 16 матчах.

Дополнительная информация:

https://le10sport.com/football/mercato/mercato-psg-kylian-mbappe-a-fait-une-annonce-tonitruante-a-jese-575298

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