Хесе: «Уверен, что однажды Мбаппе перейдет в «Реал»
12:19
Бывший полузащитник «Реала» Хесе высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.
«В «ПСЖ» Килиан говорил мне, что однажды перейдет в «Реал», — приводит слова Хесе Le 10 Sport. — Не знаю, через год это произойдет, через два или три. Ситуация непростая, в футбольном мире каждый день какие-то сюрпризы. Но я уверен, что однажды Мбаппе перейдет в «Реал». Правда не знаю, в этом сезоне или в следующем».
В нынешнем сезоне 22-летний француз забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 16 матчах.
Дополнительная информация:
https://le10sport.com/football/mercato/mercato-psg-kylian-mbappe-a-fait-une-annonce-tonitruante-a-jese-575298
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