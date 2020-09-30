Хесе рассчитывает разорвать контракт с «ПСЖ»

Нападающий Хесе Родригес хочет покинуть «ПСЖ» до закрытия трансферного окна. По информации Les Parisiens, 27-летний испанец рассчитывает досрочно расторгнуть контракт. Клуб надеялся продать игрока, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

Хесе в 2016 году перешел в «ПСЖ» из «Реала» за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за лиссабонский «Спортинг»: 12 матчей и 1 гол в чемпионате Португалии.