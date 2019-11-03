Хэллоуин в стиле «ПСЖ»: Неймар в образе героя Джима Керри, Ди Мария с косой
20:46
Игроки «ПСЖ» отметили Хэллоуин. Нападающий парижан Неймар опубликовал фотографию в образе героя фильма «Маска» актера Джима Керри.
Неймар надел зеленую маску и яркий желтый костюм.
27-летний бразилец также опубликовал совместные фотографии со своими одноклубниками. Форвард Эдинсон Кавани переоделся в индейца, Анхель Ди Мария перевоплотился в фигуру «Смерть с косой».
Остальные костюмы Леандро Паредеса, Кильяна Мбаппе, Мауро Икарди, Кейлора Наваса и других игроков «ПСЖ» можно увидеть в Instagram Неймара.
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