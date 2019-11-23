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Хазри сломал руку и не поможет «Сент-Этьену»

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Полузащитник «Сент-Этьена» Вахби Хазри вернулся в клуб из сборной Туниса с травмой. 28-летний игрок получил перелом правой руки в матче с Экваториальной Гвинеей, но несмотря на травму, доиграл встречу и стал автором единственного гола.

В пятницу тунисцу была сделана операция, после которой на восстановление ему потребуется около трех недель.

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