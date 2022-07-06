Хави Симонс объяснил, почему ушел из «ПСЖ»
Полузащитник Хави Симонс прокомментировал свое решение перейти из «ПСЖ» в ПСВ. 19-летний игрок подписал пятилетний контракт с клубом из Эйндховена.
«Месси, Неймар, Мбаппе... Я тренировался с ними каждый день в течение двух лет, многому у них научился, но, в конце концов, важны и матчи. Мне только что исполнилось девятнадцать, поэтому необходим шаг, чтобы улучшить себя», — цитирует ESPN Симонса.
В минувшем сезоне Симонс провел 9 матчей за «ПСЖ», в которых сделал 1 результативную передачу. Также на счету полузащитника 4 гола и 6 ассистов в 7 играх Юношеской лиги УЕФА.
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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