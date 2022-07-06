Хави Симонс объяснил, почему ушел из «ПСЖ»

Полузащитник Хави Симонс прокомментировал свое решение перейти из «ПСЖ» в ПСВ. 19-летний игрок подписал пятилетний контракт с клубом из Эйндховена.

«Месси, Неймар, Мбаппе... Я тренировался с ними каждый день в течение двух лет, многому у них научился, но, в конце концов, важны и матчи. Мне только что исполнилось девятнадцать, поэтому необходим шаг, чтобы улучшить себя», — цитирует ESPN Симонса.

В минувшем сезоне Симонс провел 9 матчей за «ПСЖ», в которых сделал 1 результативную передачу. Также на счету полузащитника 4 гола и 6 ассистов в 7 играх Юношеской лиги УЕФА.