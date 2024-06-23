Хави Симонс не планирует возвращаться в «ПСЖ»
Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс, арендованный «Лейпцигом», не вернется в парижский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 21-летний голландец официально проинформировал руководство парижан о желании покинуть клуб летом. Ожидается, что «Лейпциг» продлит аренду игрока до лета 2025 года. Также на хавбека претендует «Бавария».
В минувшем сезоне Симонс провел 43 матча, в которых забил 10 голов и сделал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.
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14
|Нант
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15
|Гавр
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16
|Осер
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17
|Анже
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18
|Сент-Этьен
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
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Монпелье – Страсбур
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