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Хавбек «Сент-Этьена» Сиссоко отстранен на 7 матчей за конфликт с игроком «Марселя»

Даниил Аршавский
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Малийский полузащитник «Сент-Этьена» Ибраим Сиссоко получил семиматчевую дисквалификацию за конфликт с защитником «Марселя» Леонардо Балерди в матче Кубка Франции (0:4).

29-летний малиец получил красную карточку на 21-й минуте встречи, так как провоцировал игрока «Марселя» на конфликт. Позже дисциплинарный комитет лиги 1 принял решение отстранить Сиссоко на семь матчей.

Полузащитник выступает за «Сент-Этьен» с июля 2023 года, в нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 16 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Марсель
ФК Сент-Этьен
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
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