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Хавбек «ПСЖ» рассказал о влиянии Неймара в раздевалке

00:24
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Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия высоко оценил роль форварда и одноклубника Неймара в раздевалке. Испанец признался, что присутствие такого игрока положительно сказывается на команде.

«Неймар в порядке, — приводит слова Сарабии Marca. — Хочется, чтобы такой игрок оставался в команде. У него большое влияние в раздевалке. Всегда, когда Неймар счастлив, он многое привносит в команду».

Ранее появилась информация, что «Барселона» намерена вернуть 27-летнего Неймара летом.

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