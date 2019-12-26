Хавбек «ПСЖ» рассказал о влиянии Неймара в раздевалке

Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия высоко оценил роль форварда и одноклубника Неймара в раздевалке. Испанец признался, что присутствие такого игрока положительно сказывается на команде.

«Неймар в порядке, — приводит слова Сарабии Marca. — Хочется, чтобы такой игрок оставался в команде. У него большое влияние в раздевалке. Всегда, когда Неймар счастлив, он многое привносит в команду».

Ранее появилась информация, что «Барселона» намерена вернуть 27-летнего Неймара летом.