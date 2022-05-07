Хавбек «ПСЖ» Паредес рассказал, за какой клуб мечтает играть

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал, в каком клубе хотел бы выступать.

«Я хотел бы играть за «Реал». Думаю, все игроки мечтают носить футболку этого клуба. Это знаковая команда, но я уважаю «ПСЖ» и очень счастлив в Париже», — цитирует Паредеса TyC Sports.

27-летний полузащитник играет за «ПСЖ» с 2019 года, за который провел 113 матчей. В этом сезоне он провел 15 матчей в лиге 1, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.