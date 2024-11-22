Головин забил первый гол в сезоне

«Монако» забил второй гол в матче с «Брестом» в 12-м туре чемпионата Франции — 2:0.

У монегасков отметился полузащитник Александр Головин. Россиянин забил первый гол в 13 матчах этого сезона.

В прошлом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 27 матчах.