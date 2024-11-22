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22 ноября, 23:29

Головин о голе в ворота «Бреста»: «Особенно приятно, когда это помогает команде побеждать»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Брестом» в матче 12-го тура чемпионата Франции (3:2).

«Получилась сложная игра, хотя нам удалось забить быстрый гол, а к середине первого тайма мы вели уже 2:0. Кстати, счет мог быть и крупнее, был еще момент с попаданием в штангу. Но «Брест» непростой соперник, все-таки они в этом сезоне играют в Лиге чемпионов и делают это неплохо. Ситуация осложнилась для нас, когда сразу после перерыва они отыграли один мяч. Поэтому второй тайм получился немного нервным, у обеих команд были возможности забить, однако в целом мы контролировали ситуацию, довели дело до победы и заслуженно выиграли, забив в контракте третий гол. Эмоции от своего гола? Конечно, очень приятно забить, особенно когда твой гол помогает команде одержать победу и набрать три очка», — сказал Головин «СЭ».

Футболисты &laquo;Монако&raquo; поздравляют Александра Головина с&nbsp;голом в&nbsp;ворота &laquo;Бреста&raquo; (3:2) 22&nbsp;ноября 2024 года. Конец засухи! Головин забил за «Монако» впервые с февраля

Для россиянина гол стал первым в этом сезоне. «Монако» набрал 26 очков и занимает второе место в таблице лиги 1. «Брест» потерпел третье поражение подряд — клуб занимает 12-е место с 13 очками.

Александр Головин
ФК Брест
ФК Монако
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«Монако» победил «Брест», Головин забил первый гол в сезоне
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1
 ПСЖ 11 9 2 0 33-10 29
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 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 11 4 3 4 13-11 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 12 4 1 7 16-22 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
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