Хатем Бен Арфа покинет "Ренн"

Полузащитнику Хатему Бен Арфа придется покинуть французский "Ренн". Однако, где продолжит карьеру бывший 32-летний игрок сборной Франции пока неизвестно.

– Хатема Бен Арфа в следующем сезоне в "Ренне" не будет, – приводит слова президента клуба Оливье Летанга официальный сайт французской газеты L`Equipe.

Бен Арфа – 5-кратный чемпион Франции, 3-кратный обладатель Суперкубка Франции, обладатель Кубка Франции и Кубка французской лиги. В 2008 году был признан лучшим молодым футболистом Франции. Выступал за "Ренн" с лета прошлого года и забил 9 голов в 41 матче.