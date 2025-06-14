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14 июня 2025, 07:45

Мастур: «В 2016 году я был очень близок к переходу в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший нападающий «Милана» Хашим Мастур рассказал, как в 2016 году мог перейти в «ПСЖ».

«Я думал только о футболе. Люди вокруг меня говорили со мной только для того, чтобы нажиться на моем таланте или моем имидже. Я верил в них. На самом деле я был их марионеткой. В 2016 году, после аренды в «Малагу, я был очень близок к переходу в «Пари Сен-Жермен». Президент клуба много общался с моим отцом. Но все сорвалось, потому что некоторые люди хотели убить мою карьеру, потому что я ушел от них. Социальные сети как бы украли у меня мое детство, я понял, что рос без единого друга. Даже сегодня у меня нет друзей. Если бы мне пришлось поехать в отпуск с кем-то, кроме сестры или родителей, я бы не знал, с кем поехать», — цитирует L'Equipe Мастура.

Последним клубом 26-летнего марокканца была итальянская «Зета». Ранее он также играл за «Карпи», «Реджину», «ПЕК Зволле», «Малагу» и «Милан».

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Хашим Мастур
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
22.08 00:00 Труа – Париж - : -
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