Мастур: «В 2016 году я был очень близок к переходу в «ПСЖ»
Бывший нападающий «Милана» Хашим Мастур рассказал, как в 2016 году мог перейти в «ПСЖ».
«Я думал только о футболе. Люди вокруг меня говорили со мной только для того, чтобы нажиться на моем таланте или моем имидже. Я верил в них. На самом деле я был их марионеткой. В 2016 году, после аренды в «Малагу, я был очень близок к переходу в «Пари Сен-Жермен». Президент клуба много общался с моим отцом. Но все сорвалось, потому что некоторые люди хотели убить мою карьеру, потому что я ушел от них. Социальные сети как бы украли у меня мое детство, я понял, что рос без единого друга. Даже сегодня у меня нет друзей. Если бы мне пришлось поехать в отпуск с кем-то, кроме сестры или родителей, я бы не знал, с кем поехать», — цитирует L'Equipe Мастура.
Последним клубом 26-летнего марокканца была итальянская «Зета». Ранее он также играл за «Карпи», «Реджину», «ПЕК Зволле», «Малагу» и «Милан».
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Лилль
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4
|Лион
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|0
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|0-0
|0
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5
|Марсель
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|0
|0
|0
|0-0
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6
|Ренн
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Монако
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|0-0
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8
|Страсбур
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|0-0
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9
|Тулуза
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|0
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|0-0
|0
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10
|Лорьян
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Брест
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|0
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|0-0
|0
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13
|Анже
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|0
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|0-0
|0
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14
|Гавр
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Осер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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17
|Труа
|0
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|0-0
|0
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18
|Ле Ман
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|0-0
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|22.08
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|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
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|Гавр – Монако
|- : -
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|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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|Тулуза – Лион
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|Труа – Париж
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