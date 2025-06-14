Мастур: «В 2016 году я был очень близок к переходу в «ПСЖ»

Бывший нападающий «Милана» Хашим Мастур рассказал, как в 2016 году мог перейти в «ПСЖ».

«Я думал только о футболе. Люди вокруг меня говорили со мной только для того, чтобы нажиться на моем таланте или моем имидже. Я верил в них. На самом деле я был их марионеткой. В 2016 году, после аренды в «Малагу, я был очень близок к переходу в «Пари Сен-Жермен». Президент клуба много общался с моим отцом. Но все сорвалось, потому что некоторые люди хотели убить мою карьеру, потому что я ушел от них. Социальные сети как бы украли у меня мое детство, я понял, что рос без единого друга. Даже сегодня у меня нет друзей. Если бы мне пришлось поехать в отпуск с кем-то, кроме сестры или родителей, я бы не знал, с кем поехать», — цитирует L'Equipe Мастура.

Последним клубом 26-летнего марокканца была итальянская «Зета». Ранее он также играл за «Карпи», «Реджину», «ПЕК Зволле», «Малагу» и «Милан».