Халилходжич останется тренером "Нанта"

"Нант" на официальной странице в Твиттере объявил, что главным тренером команды останется Вахид Халилходжич. Ранее 67-летний специалист несколько раз намекал, что может уйти.

- Вахид Халилходжич делает очень хорошую работу, у нас были очень хорошие результаты, - отметил генеральный директор клуба Франк Кита. - Страница перевернута. Теперь готовимся к новому сезону. У нас будут новички, в том числе один уже в эти выходные.

В прошедшем сезоне "Нант" под руководством Халилходжича занял 12-е место в чемпионате Франции.

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