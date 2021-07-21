Хакими вернулся в общую группу «ПСЖ» после положительного теста на коронавирус

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими опубликовал в Instagram историю с тренировки команды. 22-летний марокканец вернулся в общую группу.

[#L1??] Achraf Hakimi a fait son retour dans le groupe parisien ! ? pic.twitter.com/l0Kqxo272Q — Footballogue???? (@Footballogue) July 20, 2021

17 июля стало известно, что игрок находится на самоизоляции. Игрок получил положительный тест на коронавирус, поэтому пропустил товарищеский матч против «Шамбли» (2:2).

Напомним, Хакими перешел в «ПСЖ» из «Интера» 6 июля. По данным портала Transfermarkt.com, сумма сделки составила 60 миллионов евро.