Хакими считает, что заслуживает выиграть «Золотой мяч»
Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился мнением о том, почему он заслуживает стать обладателем «Золотого мяча» по итогам 2025 года.
«Немногие игроки забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале [Лиги чемпионов] в качестве защитника. Люди считают, что я нападающий или полузащитник, но я играю в четверке защитников и должен думать об обороне. Это сложнее», — цитирует Хакими Canal+.
Футболист отметил, что его статистика в этом году превосходит показатели обычного защитника.
«Думаю, что, когда подобное делает защитник, то он заслуживает большего, чем нападающий. Если у меня есть шанс выиграть [«Золотой мяч»], то, считаю, я его заслуживаю», — добавил он.
В сезоне-2024/25 защитник провел 55 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись 11 голами и 16 результативными передачами. Вместе с парижанами 26-летний Хакими выиграл Лигу чемпионов, лигу 1 и Кубок Франции, а также стал вице-чемпионом клубного чемпионата мира.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|8
|3
|1
|24-11
|27
|
2
|Марсель
|12
|8
|1
|3
|28-11
|25
|
3
|Ланс
|12
|8
|1
|3
|21-11
|25
|
4
|Страсбур
|12
|7
|1
|4
|24-16
|22
|
5
|Лилль
|12
|6
|2
|4
|23-15
|20
|
6
|Монако
|12
|6
|2
|4
|24-21
|20
|
7
|Лион
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
8
|Ренн
|12
|4
|6
|2
|19-17
|18
|
9
|Ницца
|12
|5
|2
|5
|17-18
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|18-16
|16
|
11
|Париж
|12
|4
|2
|6
|18-21
|14
|
12
|Гавр
|12
|3
|5
|4
|13-17
|14
|
13
|Анже
|12
|3
|4
|5
|10-15
|13
|
14
|Метц
|12
|3
|2
|7
|12-27
|11
|
15
|Брест
|12
|2
|4
|6
|14-21
|10
|
16
|Нант
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|
17
|Лорьян
|12
|2
|4
|6
|14-26
|10
|
18
|Осер
|12
|2
|1
|9
|7-19
|7
|21.11
|22:45
|Ницца – Марсель
|- : -
|22.11
|19:00
|Ланс – Страсбур
|- : -
|22.11
|21:00
|Ренн – Монако
|- : -
|22.11
|23:05
|ПСЖ – Гавр
|- : -
|23.11
|17:00
|Осер – Лион
|- : -
|23.11
|19:15
|Брест – Метц
|- : -
|23.11
|19:15
|Нант – Лорьян
|- : -
|23.11
|19:15
|Тулуза – Анже
|- : -
|23.11
|22:45
|Лилль – Париж
|- : -
|Г
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|9
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|8
|П
|
|6
|
|
Валентин Барко
Страсбур
|4
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|5
|2
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|10
|1
|3
|
|
Отавио
Париж
|10
|1
|3