Хакими считает, что заслуживает выиграть «Золотой мяч»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился мнением о том, почему он заслуживает стать обладателем «Золотого мяча» по итогам 2025 года.

«Немногие игроки забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале [Лиги чемпионов] в качестве защитника. Люди считают, что я нападающий или полузащитник, но я играю в четверке защитников и должен думать об обороне. Это сложнее», — цитирует Хакими Canal+.

Футболист отметил, что его статистика в этом году превосходит показатели обычного защитника.

«Думаю, что, когда подобное делает защитник, то он заслуживает большего, чем нападающий. Если у меня есть шанс выиграть [«Золотой мяч»], то, считаю, я его заслуживаю», — добавил он.

В сезоне-2024/25 защитник провел 55 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись 11 голами и 16 результативными передачами. Вместе с парижанами 26-летний Хакими выиграл Лигу чемпионов, лигу 1 и Кубок Франции, а также стал вице-чемпионом клубного чемпионата мира.