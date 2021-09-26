Хакими рассказал о взаимоотношениях с Месси: «Удивился его поведению»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими рассказал о взаимоотношениях с нападающим Лионелем Месси.

«С Месси было очень легко наладить отношения. Я отдаю мяч Месси, бегу, а он отправляет мяч туда, где он и должен быть. Я удивился поведению Месси: он простой, тихий человек. Я не ожидал, что Месси перейдет в «ПСЖ» и был очень счастлив, когда узнал. Горжусь играть и работать рядом с таким футболистом», — цитирует Хакими L'Equipe.

Месси перешел в «ПСЖ» 10 августа, подписав контракт с парижанами на два года. Аргентинец участвовал в лиге 1 в 2 матчах, не отметившись результативными действиями.