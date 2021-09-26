Хакими рассказал о взаимоотношениях с Месси: «Удивился его поведению»
Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими рассказал о взаимоотношениях с нападающим Лионелем Месси.
«С Месси было очень легко наладить отношения. Я отдаю мяч Месси, бегу, а он отправляет мяч туда, где он и должен быть. Я удивился поведению Месси: он простой, тихий человек. Я не ожидал, что Месси перейдет в «ПСЖ» и был очень счастлив, когда узнал. Горжусь играть и работать рядом с таким футболистом», — цитирует Хакими L'Equipe.
Месси перешел в «ПСЖ» 10 августа, подписав контракт с парижанами на два года. Аргентинец участвовал в лиге 1 в 2 матчах, не отметившись результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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