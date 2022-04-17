Хакими прокомментировал ситуацию Мбаппе в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими рассказал, что думает о будущем нападающего Килиана Мбаппе в парижском клубе.

«Мбаппе мой друг и лучший игрок в мире. Я хочу, чтобы он остался в «ПСЖ», он знает об этом. Но он сам решил, для него будет полезнее, для его карьеры, а я буду оказывать ему поддержку», — цитирует Хакими Telefoot

Французский футболист этим летом, скорее всего, покинет «ПСЖ» и продолжит карьеру в «Реале». Однако официально пока не известно будущее игрока.