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Сегодня, 17:19

Хакими получил двухматчевую дисквалификацию за стычку с полузащитником «Аяччо» Мангани

Мария Гусева
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Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) на официальном сайте сообщил, что защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими отстранен на два матча.

24-летний марокканец дисквалифицирован за потасовку с полузащитником «Аяччо» Тома Мангани в матче 35-го тура чемпионата Франции. Игра прошла 13 мая и завершилась победой парижан (5:0). Хакими и Мангани были удалены в концовке встречи за неспортивное поведение. По итогам инцидента хавбек «Аяччо» также дисквалифицирован на два матча.

В текущем сезоне Хакими сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

Два ближайших матча в чемпионате Франции «ПСЖ» проведет против «Осера» и «Страсбура». За три тура до конца парижане лидируют в турнирной таблице, набрав 81 очко.

Ашраф Хакими
Футбол
ФК Аяччо
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 26 3 6 84-35 81
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 35 22 7 6 65-35 73
4
 Монако 35 19 8 8 68-51 65
5
 Лилль 35 17 9 9 60-41 60
6
 Ренн 35 18 5 12 60-38 59
7
 Лион 35 16 8 11 58-43 56
8
 Клермон Фут 35 15 8 12 39-45 53
9
 Лорьян 35 14 10 11 49-47 52
10
 Ницца 35 13 12 10 42-34 51
11
 Реймс 35 12 14 9 42-37 50
12
 Монпелье 35 13 5 17 57-58 44
13
 Тулуза 35 12 7 16 48-55 43
14
 Страсбур 35 9 11 15 48-55 38
15
 Брест 35 9 11 15 39-50 38
16
 Осер 35 8 10 17 32-57 34
17
 Нант 35 6 15 14 35-50 33
18
 Аяччо 35 6 5 24 22-66 23
19
 Труа 35 4 10 21 42-77 22
20
 Анже 35 3 5 27 29-77 14
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38 тур
19.05 22:00
Лион – Монако
 - : -
20.05 18:00
Нант – Монпелье
 - : -
20.05 22:00
Лилль – Марсель
 - : -
21.05 14:00
Аяччо – Ренн
 - : -
21.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
21.05 16:00
Ницца – Тулуза
 - : -
21.05 16:00
Реймс – Анже
 - : -
21.05 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
21.05 18:05
Лорьян – Ланс
 - : -
21.05 21:45
Осер – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 27 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
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