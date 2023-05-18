Хакими получил двухматчевую дисквалификацию за стычку с полузащитником «Аяччо» Мангани

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) на официальном сайте сообщил, что защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими отстранен на два матча.

24-летний марокканец дисквалифицирован за потасовку с полузащитником «Аяччо» Тома Мангани в матче 35-го тура чемпионата Франции. Игра прошла 13 мая и завершилась победой парижан (5:0). Хакими и Мангани были удалены в концовке встречи за неспортивное поведение. По итогам инцидента хавбек «Аяччо» также дисквалифицирован на два матча.

В текущем сезоне Хакими сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

Два ближайших матча в чемпионате Франции «ПСЖ» проведет против «Осера» и «Страсбура». За три тура до конца парижане лидируют в турнирной таблице, набрав 81 очко.