Хакими намерен продлить контракт с «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими хочет остаться во французском клубе, сообщает Le Parisien.

Как отмечает источник, стороны ведут переговоры о продлении соглашения, которые на данный момент проходят позитивно. Контракт 25-летнего игрока с парижанами рассчитан до июня 2026 года.

Хакими выступает за «ПСЖ» С 2021 года. Марокканский защитник провел за команду 123 матча во всех турнирах, отметившись 15 голами и 20 результативными передачами.

Ранее футболист играл в таких клубах, как «Реал», «Боруссия» Дортмунд и «Интернационале».