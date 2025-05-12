Футбол
12 мая, 13:49

Хакими, Маркиньос и Дембеле вошли в символическую сборную лиги 1 сезона-2024/25

Алина Савинова

Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) опубликовал символическую сборную лиги 1 сезона-2024/25.

В список вошли девять игроков «ПСЖ», который за шесть туров до конца турнира завоевал чемпионство. Также в состав попали по одному футболисту из «Лиона» и «Лилля».

Символическая сборная лиги 1 сезона-2024/25:

Вратарь: Люка Шевалье («Лилль»);

Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильям Пачо, Нуну Мендеш (все — «ПСЖ»);

Полузащитники: Жоау Невеш, Витинья (оба — «ПСЖ»), Райан Шерки («Лион»);

Нападающие: Усман Дембеле, Брэдли Баркола, Дезире Дуэ (все — «ПСЖ»).

Ранее стало известно, что форвард «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим игроком лиги 1 в сезоне-2024/25 по версии UNFP, а защитник парижан Ашраф Хакими стал обладателем приза имени Марка-Вивьена Фоэ, который присуждается самому лучшему футболисту лиги 1 из африканских стран.

Хакими признали лучшим африканским игроком лиги 1

«Марсель» выкупит права на Хейбьерга
