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Хакеры украли у «ПСЖ» полмиллиона евро, которые нужно было оплатить за Паредеса

22:06
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Группа хакеров украла у «ПСЖ» 519 евро, которые предназначены как выплата солидарности «Боке Хуниорс» за трансфер Леандро Паредеса из «Зенита» в 2019 году, сообщает Ole.

По данным источника, парижане должны полтора миллиона евро аргентинскому клубу. Это должен был стать первым траншем из трех. На данный момент вся сумма поступила в казну «Боки».

В нынешнем сезоне лиги 1 Паредес провел четыре матча. В 2019 году парижане запллатили «Зениту» 40 миллионов евро за 26-летнего аргентинца.

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