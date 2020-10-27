Хакеры украли у «ПСЖ» полмиллиона евро, которые нужно было оплатить за Паредеса

Группа хакеров украла у «ПСЖ» 519 евро, которые предназначены как выплата солидарности «Боке Хуниорс» за трансфер Леандро Паредеса из «Зенита» в 2019 году, сообщает Ole.

По данным источника, парижане должны полтора миллиона евро аргентинскому клубу. Это должен был стать первым траншем из трех. На данный момент вся сумма поступила в казну «Боки».

В нынешнем сезоне лиги 1 Паредес провел четыре матча. В 2019 году парижане запллатили «Зениту» 40 миллионов евро за 26-летнего аргентинца.