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Сегодня, 20:26

Хабиб Бей стал главным тренером «Ренна»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хабиб Бей.
Фото ФК «Ренн»

Сенегальский специалист Хабиб Бей возглавил «Ренн», сообщается на сайте клуба.

Контракт с 47-летним тренером рассчитан до конца сезона и предусматривает опцию продления на год.

На посту главного тренера Бей сменил Хорхе Сампаоли, который возглавлял команду с середины ноября.

«Ренн» занимает 16-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 17 очков в 19 матчах.

ФК Ренн
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