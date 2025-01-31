Хабиб Бей стал главным тренером «Ренна»

Сенегальский специалист Хабиб Бей возглавил «Ренн», сообщается на сайте клуба.

Контракт с 47-летним тренером рассчитан до конца сезона и предусматривает опцию продления на год.

На посту главного тренера Бей сменил Хорхе Сампаоли, который возглавлял команду с середины ноября.

«Ренн» занимает 16-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 17 очков в 19 матчах.