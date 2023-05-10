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Сегодня, 19:21

Гвардиола заявил, что хочет возвращения Месси в «Барселону»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола и Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Я член «Барселоны», у меня есть два места на стадионе, и я просто надеюсь, что однажды мы сможем проводить его так, как он того заслуживает. Месси был величайшим игроком всех времен. То, чего «Барселона» достигла за 10-12 лет, было бы невозможно без него. Невозможно. И я не говорю о цифрах, я говорю о влиянии на игру, красоте, эстетике, эффективности ... обо всем. Никто бы не подумал, что все может так закончиться. Я знаю, что президент Лапорта высоко его ценит. Лео помог сделать наш клуб намного более великим, чем в момент его прихода.

Его уход случился очень быстро, это произошло из-за очень сложной экономической ситуации, по тысяче причин, в которые я не собираюсь вдаваться и о которых знают главные герои, а я не знаю.

Но я надеюсь настанет день, когда я смогу оказаться на «Камп Ноу» и смогу поаплодировать ему и попрощаться с ним, как того заслуживает Лео. Я знаю, что Лапорта постарается это исполнить», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Контракт 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что он может вернуться в «Барселону», если каталонцы сумеют решить свои финансовые проблемы.

Лионель Месси
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 25 3 6 79-35 78
2
 Ланс 34 21 9 4 57-26 72
3
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
4
 Монако 34 19 7 8 68-51 64
5
 Лилль 34 17 8 9 60-41 59
6
 Ренн 34 17 5 12 56-38 56
7
 Лион 34 16 8 10 57-41 56
8
 Ницца 34 13 12 9 42-32 51
9
 Клермон Фут 34 14 8 12 37-44 50
10
 Лорьян 34 14 9 11 48-46 51
11
 Реймс 34 12 14 8 41-35 50
12
 Монпелье 34 13 4 17 56-57 43
13
 Тулуза 34 12 6 16 48-55 42
14
 Брест 34 8 11 15 38-50 35
15
 Осер 34 8 10 16 32-56 34
16
 Страсбур 34 8 11 15 46-55 35
17
 Нант 34 6 14 14 35-50 32
18
 Аяччо 34 6 5 23 22-61 23
19
 Труа 34 4 10 20 42-73 22
20
 Анже 34 3 5 26 28-74 14
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.05 22:00
Ланс – Реймс
 - : -
13.05 18:00
Страсбур – Ницца
 - : -
13.05 22:00
ПСЖ – Аяччо
 - : -
14.05 14:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
14.05 16:00
Брест – Осер
 - : -
14.05 16:00
Монпелье – Лорьян
 - : -
14.05 16:00
Ренн – Труа
 - : -
14.05 16:00
Тулуза – Нант
 - : -
14.05 18:05
Монако – Лилль
 - : -
14.05 21:45
Марсель – Анже
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
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