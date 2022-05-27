Гути жестко раскритиковал Мбаппе после отказа перейти в «Реал»

Легенда «Реала» Гути раскритиковал нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе. Это произошло после того, как 23-летний француз отказался от перехода в мадридский клуб, решив остаться в Париже.

«Мбаппе лучший игрок в мире? Это еще предстоит доказать. В настоящее время — нет. Как давно он в Париже? Сколько раз выиграл Лигу чемпионов? Сколько «Золотых мячей» у него? Он настолько знаменит, что кажется, что он лучший игрок в мире, но это не так. Мбаппе — футболист с наибольшим количеством надежд. Он не выиграл ни «Золотой мяч», ни Лигу чемпионов», — цитирует El Chiringuito Гути.

21 мая «ПСЖ» официально объявил о продлении контракта с Мбаппе до лета 2025 года. Его зарплата выросла до 40 миллионов евро в год.

В этом сезоне Мбаппе забил 36 голов и сделал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.