Гуркюфф: «У Марадоны была жизнь, которую нельзя ставить в пример молодежи»
Главный тренер «Нанта» Кристиан Гуркюфф считает, что жизнь легендарного футболиста Диего Марадоны не может быть примером для молодых игроков. Аргентинец умер на этой неделе в возрасте 60 лет.
?— Я считаю это неуместным, что как только человек умирает, мы вспоминаем только все самое хорошее, — цитирует Top Mercato Гуркюффа. — Очень грустно, что умирает человек, что умирает спортсмен. Ему было всего 60 лет. Я восхищался Марадоной. Я видел, как он играл в свои лучшие годы, с точки зрения техники и виртуозности, это было феноменально. После... наверное, он был хорошим парнем, я его не знаю, но у него была жизнь, которую мы не можем ставить в качестве примера. От того, что он умер, он не стал кем-то, кого стоит ставить в пример. Да, он был исключительным игроком.
Также 65-летний тренер отметил, что не понял заголовка «Бог мертв», опубликованного на первой полосе газеты L'Equipe в четверг, чтобы отдать дань уважения чемпиону мира 1986 года.
— Рука, которой он забил, это за пределами спортивной этики, — отметил Гуркюфф. — Такую обложку считаю ужасно неуместной. Да, подвиг, но использовать это как свое главное достижение... С точки зрения морали — это ужасно.
Напомним, летом этого года у Марадоны были проблемы с алкоголем. Ранее он также проходил лечение от наркотической зависимости.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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