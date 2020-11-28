Гуркюфф: «У Марадоны была жизнь, которую нельзя ставить в пример молодежи»

Главный тренер «Нанта» Кристиан Гуркюфф считает, что жизнь легендарного футболиста Диего Марадоны не может быть примером для молодых игроков. Аргентинец умер на этой неделе в возрасте 60 лет.

?— Я считаю это неуместным, что как только человек умирает, мы вспоминаем только все самое хорошее, — цитирует Top Mercato Гуркюффа. — Очень грустно, что умирает человек, что умирает спортсмен. Ему было всего 60 лет. Я восхищался Марадоной. Я видел, как он играл в свои лучшие годы, с точки зрения техники и виртуозности, это было феноменально. После... наверное, он был хорошим парнем, я его не знаю, но у него была жизнь, которую мы не можем ставить в качестве примера. От того, что он умер, он не стал кем-то, кого стоит ставить в пример. Да, он был исключительным игроком.

Также 65-летний тренер отметил, что не понял заголовка «Бог мертв», опубликованного на первой полосе газеты L'Equipe в четверг, чтобы отдать дань уважения чемпиону мира 1986 года.

— Рука, которой он забил, это за пределами спортивной этики, — отметил Гуркюфф. — Такую обложку считаю ужасно неуместной. Да, подвиг, но использовать это как свое главное достижение... С точки зрения морали — это ужасно.

Напомним, летом этого года у Марадоны были проблемы с алкоголем. Ранее он также проходил лечение от наркотической зависимости.