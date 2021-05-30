Губерниев: «Головин играет в прекрасной французской команде, а мы чем-то недовольны. Надо трезво оценивать силы!»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на желание российского полузащитника «Монако» Александра Головина остаться в команде.

«Если бы были реальные предложения от команд-грандов, то Головин бы уже перешел, — сказал Губерниев «СЭ». — Головин — твердый игрок основного состава во французской команде. За него мы радуемся. Пусть оттачивает мастерство в «Монако», выходит в Лигу чемпионов. Как только будет предложение, мне кажется, он уйдет. Головин же трезво оценивает свои силы. Пока на основные роли в условном «Ювентусе» Головина рассматривать сложно. Если пригодится, то мы будем только рады. Сейчас я не вижу большой проблемы. Пусть играет там, где играет».

Губерниев также считает, что необходимо трезво оценивать силы Александра Головина.

«Мы помним, как Карпин и Мостовой играли в «Сельте». Были звездами первой величины, но не получили приглашения в «Барселону». Хотя Мостовой и был близок. Головин, один из ключевых игроков нашей сборной, играет в прекрасной французской команде. А мы все равно чем-то недовольны. Надо трезво оценивать силы. Он же не протирает лавку, как некоторые», — добавил Губерниев.

В прошедшем сезоне Головин принял участие в 21 матче французской лиги 1, в которых забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.

(Артем Бухаев)