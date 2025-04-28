Кварацхелия: «Период адаптации в «ПСЖ» прошел успешно. Я чувствую себя счастливым»

Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия рассказал, как прошла его адаптация во французской команде.

«Зимний трансфер — это всегда трудно. Ты приходишь в команду в середине сезона. Все сложно, времени на адаптацию очень мало. Но я считаю, что период адаптации прошел успешно — благодаря персоналу, тренерам, клубу и, конечно же, игрокам», — приводит пресс-служба УЕФА слова Кварацхелии.

24-летний грузин отметил, что игроки «ПСЖ» быстро приняли его в свою семью, и ему комфортно находиться в этой команде.

«Я чувствую себя счастливым, и это определенно помогает мне найти свое место на поле. С первых же минут я ощутил мощную поддержку болельщиков. Потом, когда вышел на поле, почувствовал себя одновременно счастливым и важным игроком», — добавил он.

Хвича перешел в «ПСЖ» в январе из «Наполи». Он провел 21 матч за «парижан» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами. Ранее в своей карьере Кварацхелия также выступал за «Локомотив», «Рубин», «Рустави», «Динамо» из Батуми и Тбилиси.