Группа фанатов «ПСЖ» собралась у аэропорта в надежде поприветствовать Месси

Большая группа болельщиков «ПСЖ» собралась у парижского аэропорта после слухов о прибытии в столицу Франции бывшего капитана и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Фанаты окружили здание аэропорта, а также собрались у заграждений перед взлетно-посадочной полосой.

The current scenes outside Paris Charles de Gaulle Airport as PSG fans await the arrival of Lionel Messi! ? pic.twitter.com/aKySTcKNyS — Football Daily (@footballdaily) August 9, 2021

При этом, по последним данным, футболист пока находится в Испании. Он еще не согласовал контракт с «ПСЖ».

34-летний Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми он десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.