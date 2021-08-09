Группа фанатов «ПСЖ» собралась у аэропорта в надежде поприветствовать Месси
19:32
Большая группа болельщиков «ПСЖ» собралась у парижского аэропорта после слухов о прибытии в столицу Франции бывшего капитана и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Фанаты окружили здание аэропорта, а также собрались у заграждений перед взлетно-посадочной полосой.
При этом, по последним данным, футболист пока находится в Испании. Он еще не согласовал контракт с «ПСЖ».
34-летний Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми он десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
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