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Сегодня, 11:59

Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Алина Савинова
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Антуан Гризманн.
Фото Global Look Press

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн принял решение завершить карьеру в национальной команде.

«С сердцем, полным воспоминаний, я закрываю эту главу в своей жизни. Спасибо за это чудесное приключение», — написал Гризманн в своих соцсетях.

При этом 33-летний футболист летом сообщал, что не задумывается об уходе из сборной и рассчитывает сыграть на чемпионате мира-2026.

Гризманн выступал за основную сборную Франции с 2014 года. Всего на его счету 44 гола в 137 матчах. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира в 2018 году и Лигу наций в сезоне-2020/21.

Антуан Гризманн
Сборная Франции по футболу
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