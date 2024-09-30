Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции
Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн принял решение завершить карьеру в национальной команде.
«С сердцем, полным воспоминаний, я закрываю эту главу в своей жизни. Спасибо за это чудесное приключение», — написал Гризманн в своих соцсетях.
При этом 33-летний футболист летом сообщал, что не задумывается об уходе из сборной и рассчитывает сыграть на чемпионате мира-2026.
Гризманн выступал за основную сборную Франции с 2014 года. Всего на его счету 44 гола в 137 матчах. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира в 2018 году и Лигу наций в сезоне-2020/21.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|20-5
|16
|
2
|Монако
|6
|5
|1
|0
|12-3
|16
|
3
|Марсель
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|
4
|Реймс
|6
|3
|2
|1
|10-8
|11
|
5
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|11-7
|10
|
6
|Ланс
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
7
|Нант
|6
|2
|3
|1
|9-6
|9
|
8
|Страсбур
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|
9
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|14-6
|8
|
10
|Ренн
|6
|2
|1
|3
|10-9
|7
|
11
|Лион
|6
|2
|1
|3
|8-12
|7
|
12
|Осер
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
13
|Брест
|6
|2
|0
|4
|8-13
|6
|
14
|Гавр
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|
15
|Тулуза
|6
|1
|2
|3
|5-8
|5
|
16
|Монпелье
|6
|1
|1
|4
|6-17
|4
|
17
|Сент-Этьен
|6
|1
|1
|4
|3-17
|4
|
18
|Анже
|6
|0
|2
|4
|4-12
|2
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.10
|21:45
|
Марсель – Анже
|- : -
|5.10
|18:00
|
Сент-Этьен – Осер
|- : -
|5.10
|20:00
|
Лилль – Тулуза
|- : -
|5.10
|22:00
|
Ренн – Монако
|- : -
|6.10
|16:00
|
Лион – Нант
|- : -
|6.10
|18:00
|
Брест – Гавр
|- : -
|6.10
|18:00
|
Реймс – Монпелье
|- : -
|6.10
|18:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|6.10
|21:45
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|5
|1
|0
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