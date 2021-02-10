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«Гренобль» — «Монако»: Головин остался в запасе на матч Кубка Франции

16:10
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 1/32 финала Кубка Франции против «Гренобля», сообщает пресс-служба монегасков в своем Twitter 10 февраля.

Российский полузащитник Александр Головин остался в запасе «Монако».

Стартовый состав «Монако»: Маецки — Балло-Туре, Матсима, Дисаси, Агилар — Мийо, Матазо, Фабрегас, Диоп — Пеллегри, Йоветич.

Запасные: Леком, Энрике, Марипан, Головин, Диатта, Флорентину, Тшуамени, Бен Йеддер, Жеббель.

В текущем сезоне 24-летний Головин провел 9 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Гренобль» — «Монако»

Заявка «Гренобля»:

Гренобль — Монако

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