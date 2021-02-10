«Гренобль» — «Монако»: Головин остался в запасе на матч Кубка Франции
Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 1/32 финала Кубка Франции против «Гренобля», сообщает пресс-служба монегасков в своем Twitter 10 февраля.
Российский полузащитник Александр Головин остался в запасе «Монако».
Стартовый состав «Монако»: Маецки — Балло-Туре, Матсима, Дисаси, Агилар — Мийо, Матазо, Фабрегас, Диоп — Пеллегри, Йоветич.
Запасные: Леком, Энрике, Марипан, Головин, Диатта, Флорентину, Тшуамени, Бен Йеддер, Жеббель.
В текущем сезоне 24-летний Головин провел 9 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Гренобль» — «Монако»
Le ?? de d?part pour affronter le @GF38_Officiel ?#GF38ASM #CDF pic.twitter.com/odi06cMcTd— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) February 10, 2021
Заявка «Гренобля»:
La compositions de nos Grenoblois ??? ! #GF38ASM pic.twitter.com/I70FBkHn9o— Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) February 10, 2021
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