Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 1/32 финала Кубка Франции против «Гренобля», сообщает пресс-служба монегасков в своем Twitter 10 февраля.

Российский полузащитник Александр Головин остался в запасе «Монако».

Стартовый состав «Монако»: Маецки — Балло-Туре, Матсима, Дисаси, Агилар — Мийо, Матазо, Фабрегас, Диоп — Пеллегри, Йоветич.

Запасные: Леком, Энрике, Марипан, Головин, Диатта, Флорентину, Тшуамени, Бен Йеддер, Жеббель.

В текущем сезоне 24-летний Головин провел 9 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Гренобль» — «Монако»