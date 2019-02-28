Гренье в матче Кубка Франции отменил пенальти, признавшись, что упал сам

Полузащитник "Ренна" Клеман Гренье отменил пенальти в матче 1/4 финала Кубка Франции с "Орлеаном" (2:0), который был назначен на 40-й минуте встречи в ворота соперника. Хавбек упал в штрафной "Орлеана" в борьбе, и рефери Амори Делерю был готов назначить одиннадцатиметровый.

– Я не хотел симулировать, просто не удержал равновесие, – цитирует AFP Гренье. – Упал и увидел, что судья хочет назначить пенальти. Я сказал ему, что защитник меня не трогал.

Арбитр не стал назначать пенальти. Отметим, что в момент инцидента счет был равным – 0:0.